Formado em Ciências da Computação, Arthur é uma das apostas do MonteCristo

Em 2018, o MonteCristo será o único representante goiano na Superliga B, que começa no dia 20 de janeiro. Com uma equipe jovem, os goianos querem surpreender com uma aposta que já brilhou no vôlei universitário dos Estados Unidos, o oposto Arthur, de 22 anos.Além da experiência fora do Brasil, o jogador tem outro diferencial, ele é formado em Ciências da Computação,...