Esporte Force India oficializa Lance Stroll e F-1 tem grid confirmado para 2019 Substituto de Esteban Ocon, canadense vai para terceira temporada na principal categoria do automobilismo

A Force India enfim oficializou nesta sexta-feira o piloto canadense Lance Stroll para a temporada 2019 da Fórmula 1. Ele será o parceiro do mexicano Sergio Pérez. Com a confirmação, já esperada nas últimas semanas, o grid do campeonato do próximo ano está definido. A vaga na Force India era a última ainda pendente. O anúncio da equipe foi a formalização de um ace...