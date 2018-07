Esporte Fora, Tigre é um dos melhores da Série B, mas oscila em casa Colorado faz mais pontos como visitante. Porém, vê necessidade de melhorar produção como mandante

O Vila Nova está na faixa dos quatro melhores (G4) na classificação da Série B, tem 23 pontos e na campanha dele, após 14 rodadas, há números chamativos. Entre eles, a diferença no aproveitamento dentro e fora de casa. As vitórias seguidas fora - sobre Boa (2 a 0) e o Juventude (1 a 0) - e o empate no Serra Dourada - 1 a 1 com Londrina - provam como o Tigre é instáve...