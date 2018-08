Esporte Fora, Fla tira vantagem do Grêmio. Corinthians e Cruzeiro saem na frente

As quartas de final da Copa do Brasil foram abertas nesta quarta-feira (1º) com três jogos. Os confrontos foram os primeiros com o uso do VAR, o árbitro assistente de vídeo, em uma competição organizada pela CBF, apesar de o recurso ter sido pouco utilizado. Nesta noite, o Cruzeiro e Corinthians venceram, respectivamente, o Santos e Chapecoense - ambos por 1 a 0, enqu...