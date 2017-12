Fora do Mundial, atleta quer evitar novas surpresas

Com duas medalhas na Rio 2016 - prata no revezamento 4x100m T11-13 e bronze no salto em distância, classe T11 -, a atleta de Goiás, Lorena Spoladore encerra o ano com uma ponta de frustração. Ela ficou de fora da convocação para o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, realizado no mês de julho, em Londres. “Tive uma decepção muito grande por não ter sido conv...