Esporte Fora de treino da seleção, Neymar faz tratamento contra dores no pé direito O atacante tratou de adotar um discurso tranquilizador sobre a sua condição física após a estreia diante da Suíça

Fora do primeiro treinamento da seleção após a estreia na Copa do Mundo da Rússia - o empate por 1 a 1 com a Suíça, em Rostov, no último domingo -, Neymar aproveitou a tarde de segunda-feira em Sochi para realizar tratamento contra dores no pé direito. Foi o próprio atacante que revelou a adoção de cuidados especiais com o local, em publicação no seu perfil no Instagram. Neymar foi um...