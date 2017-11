Fora de casa, Goiás encerra temporada de aprendizado

Como em um vestibular, o Goiás foi a campo neste sábado (25), na Arena Barueri, encarar o Oeste, tentando arriscar certo em campo para obter aprovação no resultado final. O time, no entanto, voltou a repetir erros demonstrados ao longo da temporada e não passou de um empate por 1 a 1, no encerramento da Série B 2017 - termina competição com sequência de sete jogos sem ...