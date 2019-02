Esporte Fora de casa, Aparecidense vence Novo Horizonte por 2 a 1 Nonato e Negueba marcaram os gols da vitória do Camaleão, depois de Nandim abrir o placar no 1º tempo

A abertura da 6ª rodada do Campeonato Goiano teve um pouco de tudo: gol relâmpago, bola na trave, expulsão e virada. A Aparecidense sorriu no final, ao vencer o Novo Horizonte, por 2 a 1, em duelo realizado nesta sexta-feira (8), no Durval Ferreira Franco. Os gols da partida foram anotados por Nandim, para o Zonte, Nonato e Negueba para os visitantes. Com a 2ª vitória...