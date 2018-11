Esporte Fora da seleção, Coutinho volta aos treinos e pode reforçar Barça em clássico Meia ficou de fora dos últimos amistosos pelo Brasil e deve ser reforço para o clássico espanhol contra o Atlético de Madrid

Fora da seleção por causa de uma lesão, o meia Philippe Coutinho foi a grande novidade do treino do Barcelona nesta terça-feira. O jogador participou normalmente da atividade no CT do clube catalão e mostrou que pode reforçar a equipe do técnico Ernesto Valverde já na próxima rodada do Campeonato Espanhol. O retorno de Coutinho seria importantíssimo diante do pes...