Esporte Fora da Copa, Itália vence Arábia Saudita em estreia do técnico Mancini A seleção tetracampeão mundial derrotou os rivais por 2 a 1, com gols de Balotelli e Belotti, Yahya Al Shehri descontou para o time saudita

Fora da Copa do Mundo, a seleção da Itália iniciou nesta segunda-feira (28) um novo ciclo, sob o comando do técnico Roberto Mancini. E o novo treinador estreou com vitória sobre a Arábia Saudita por 2 a 1, em amistoso que serviu ao rival como preparação para o Mundial da Rússia. No duelo disputado na AFG Arena, na cidade suíça de St. Gallen, o time italiano se destacou...