Esporte Fora da Copa, Itália anuncia Roberto Mancini como novo técnico O treinador de 53 anos estava por último no Zenit, da Rússia e já ganhou um campeonato inglês e três italianos

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) anunciou nesta segunda-feira (14) o novo treinador da seleção nacional. Fora da Copa do Mundo da Rússia, a entidade apostou no experiente Roberto Mancini para tentar alavancar o time do país e esquecer o vexame recente, já pensando no Mundial de 2022, no Catar. A FIGC informou que Mancini será oficialmente apresentado nesta terça...