Esporte Fora da Copa, Daniel Alves passa por cirurgia e diz que 'tudo correu bem' A contusão aconteceu no dia 8 de maio, no segundo tempo da decisão da Copa da França, contra o Les Herbiers, no último jogo do Paris Saint-Germain na temporada

O lateral-direito Daniel Alves passou nesta terça-feira por cirurgia no joelho direito na tentativa de corrigir o problema que o tirou da Copa do Mundo. O jogador de 35 anos foi operado no centro de ortopedia Pitié Salpetriere, em Paris. Momentos depois do procedimento, Daniel Alves utilizou as redes sociais para informar que correu tudo bem e postou uma foto br...