Esporte Fora da Copa, Daniel Alves divulga vídeo e 'diz que está em paz'; assista Ausência da competição internacional foi confirmada ontem por grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho

Um dia depois de ter a sua ausência da Copa do Mundo de 2018 confirmada, o lateral-direito Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, se manifestou publicamente pela primeira vez neste sábado, quando divulgou um vídeo nas redes sociais para comentar a decepção, causada por grave lesão no lesão no ligamento cruzado anterior do seu joelho direito, sofrida na última terça-feira, n...