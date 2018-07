Esporte Fora, Atlético vence líder com gol de Bambu Dragão segura a pressão rival, bate Fortaleza e faz confronto direto com Avaí, na terça, para entrar no G4

Com um jogador a menos em boa parte do jogo, no sufoco e se segurando como pôde, o Atlético conquistou a sua mais importante vitória na temporada. Venceu o líder da Série B, o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Castelão, na tarde de ontem. Gol do capitão, pulmão e liderança do elenco, Pedro Bambu, aos 20 minutos do primeiro tempo, no contra-ataque. Pedro mostrou com quantos bam...