Esporte Fora, Atlético joga contra jejum

Em clima de Copa do Mundo e jogando na capital brasileira do reggae, o Atlético quer espantar a má fase na Série B do Brasileiro. Sem vencer há cinco rodadas, o Dragão enfrentará neste sábado (23) o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 19 horas. O rubro-negro volta a jogar onde se saiu vencedor na última vez em que atuou. Foi lá que, na penúltima ro...