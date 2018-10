Esporte Força colorada começa na defesa Tigre tem um dos melhores setores defensivos da história dos pontos corridos da Série B

Uma das principais forças do Vila Nova pode ser fundamental para o time colorado obter em 2018 o sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A defesa do Tigre é, além da melhor da atual edição da competição, uma das menos vazadas da história da Segundona na era dos pontos corridos.Com média de 0,72 gol sofrido por partida, o setor defensivo do clube goiano só...