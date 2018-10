Esporte Força Atlética/Estácio de Sá vence UNB e garante ouro na Liga Nacional Conferência Centro-Oeste Com resultado a equipe goiana se classificou para a etapa nacional e espera para conhecer o próximo adversário, que irá sair no final de outubro

No último jogo válido pela Liga Nacional Conferência Centro-Oeste a Força Atlética/Estácio de Sá se sagrou campeã com 100% de aproveitamento da etapa Regional, ao vencer a equipe da UNB, neste domingo (30), pelo placar de 33 a 15. Agora a equipe goiana espera definição das demais conferências para disputar as quartas de finais da liga Nacional. Na final do ano pa...