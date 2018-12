Esporte Fluminense volta a marcar, se salva, vai à Sul-Americana e rebaixa o América-MG Tricolor carioca fez 1 a 0 em jogo com ares de confronto direto e empurra rival para a segunda divisão

O Fluminense quebrou o jejum de gols, evitou o rebaixamento e de quebra faturou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2019 ao derrotar o América-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Richard foi o autor do gol de cabeça que acabou com um longo jejum após oito jogos sem marcar do time carioca. O resultado levou ...