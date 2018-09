Esporte Fluminense vence o Botafogo no Maracanã e respira no Brasileirão Alvinegro carioca perdeu pênalti cobrado por Rodrigo Lindoso e está mais próximo da zona de rebaixamento

No Clássico Vovô, o mais antigo do Brasil e disputado desde 1905, o Fluminense levou a melhor ao vencer o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na parte final do jogo, o Botafogo perdeu um pênalti cobrado por Rodrigo Lindoso e defendido por Rodolfo. No histórico de 355 confrontos, agora o Fluminense contabiliza 128 v...