Esporte Fluminense leva gol no fim, só empata com Nacional e se complica na Sul-Americana

O Fluminense recebeu nesta quarta-feira o Nacional, do Uruguai, ficou muito próximo de largar em vantagem nas quartas de final da Copa Sul-Americana, mas deixou o gramado do Engenhão com o sabor amargo do empate por 1 a 1. Gum marcou no início, em lance validado pelo árbitro de vídeo, e o time da casa segurou a vantagem até os 42 minutos do segundo tempo, quando Zunino, t...