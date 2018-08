Esporte Fluminense ganha de novo do Defensor e pega Cuenca na Sul-Americana O atacante Pedro fez o único gol da partida, disputada no Estádio Luís Franzini, no Uruguai

O Fluminense confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira ao derrotar o Defensor por 1 a 0 em pleno Estádio Luís Franzini, no Uruguai. No Maracanã, a equipe do técnico Marcelo Oliveira havia vencido por 2 a 0, com direito a gol olímpico de Sornoza. O time carioca já sabe quem irá encontrar nas oitavas. O desa...