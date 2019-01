Esporte Fluminense confirma contratação de Paulo Henrique Ganso Contrato é de cinco anos, anunciou o clube nesta quinta-feira (31)

A diretoria do Fluminense confirmou nesta quinta-feira a contratação do meia Paulo Henrique Ganso. O jogador de 29 anos chega ao clube carioca com contrato definitivo, após rescindir seu vínculo com o Sevilla, da Espanha. Inicialmente, esperava-se que o jogador fosse cedido por empréstimo. De acordo com o time carioca, Ganso assinou contrato de cinco anos. Além ...