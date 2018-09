Esporte Fluminense confirma cirurgia e Pedro só voltará ao time em 2019 Atacante do clube carioca é um dos artilheiros do Brasileirão e deve voltar aos gramados somente em 2019

Apesar das expectativas dos médicos do Fluminense, o atacante Pedro terá mesmo que passar por cirurgia no joelho. A operação foi confirmada nesta terça-feira (18) por Michael Simoni, diretor de saúde do clube carioca, que apontou o tempo de seis meses para a recuperação do jogador, um dos artilheiros do Brasileirão mesmo sem jogar desde o dia 25 de agosto. Até então ...