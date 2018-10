Esporte Fluminense assegura vaga às quartas de final Fluminense vence Cuenca de novo e pega Nacional do Uruguai na próxima fase do torneio

O Fluminense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O time das Laranjeiras derrotou o Deportivo Cuenca, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Maracanã, e agora vai enfrentar na próxima fase o Nacional do Uruguai. No jogo de ida, em Quito, o time carioca vencera pelo mesmo placar. Com a vantagem conquistada no Equador, o Fluminense entrou em campo visiv...