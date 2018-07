Esporte Flu empata com Vasco no fim, mas amarga 6º jogo seguido sem vitória no Brasileiro Equipe tricolor completa sexto jogo seguido sem vitória e soma 15 pontos na tabela de classificação

O Fluminense saiu atrás, mas buscou empate diante do Vasco pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na noite desta quinta-feira, no estádio de São Januário, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter evitado a derrota, a equipe tricolor completou o seu sexto jogo seguido sem vitória e soma 15 pontos na tabela de classificação, na qual ocupa o 12º lugar...