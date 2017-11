Flu bate a Macaca e se garante na elite

Com dois gols chorados - marcados por Douglas e Henrique Dourado - no segundo tempo, o Fluminense garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro ao vencer a Ponte Preta por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, no Rio, pela 36ª e antepenúltima rodada De quebra, manteve o adversário na zona de rebaixamento. Com 46 pontos, o Fluminense não corre ...