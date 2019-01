Esporte Flu apresenta Bruno Silva e Matheus Ferraz; zagueiro não quer 'sombra' de Gum O Fluminense já anunciou 5 contratações para a temporada 2019, Ezequiel, Mateus Gonçalves, Luis Felipe, Bruno Silva e Matheus Ferraz

Já em meio à pré-temporada, que começou na última quinta-feira, o Fluminense apresentou nesta segunda (7) dois reforços para 2019. Após o treinamento no CT Pedro Antônio, na zona oeste do Rio de Janeiro, o zagueiro Matheus Ferraz e o volante Bruno Silva vestiram a camisa do clube tricolor pela primeira vez e deram entrevista coletiva ao lado de Paulo Angioni, diretor e...