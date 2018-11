Esporte Flamengo vence Sport, assume vice-liderança e mira Palmeiras em luta por título Equipe carioca acaba beneficiada pela vitória do Botafogo sobre o Inter, que caiu para 3º lugar

O Flamengo voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o Sport, por 1 a 0, neste domingo (18) à tarde, na Ilha do Retiro pela 35ª rodada. O time carioca atingiu os 66 pontos e diminuiu a distância para cinco pontos em relação ao Palmeiras, que lidera o torneio com 71. A equipe treinada por Dorival Junior acabou beneficiado pela vitória do Botafogo sobre o...