Esporte Flamengo vence o Paraná e garante a liderança até o final da Copa Rubro-negro carioca não poderá ser alcançado por nenhum outro time do Brasileirão e vai passar a parada para a Copa do Mundo na ponta da tabela

O Flamengo, a cada rodada, vem conseguindo aumentar a sua vantagem na liderança no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, conseguiu o feito ao conquistar o seu quinto triunfo seguido com a vitória sobre o Paraná por 2 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11.ª rodada. O jogo pode ter sido o último do atacante Vinicius Junior diante dos torcedores.Agora,...