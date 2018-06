Esporte Flamengo vence o Corinthians e se mantém na liderança isolada do Brasileirão Time rubro-negro mantém liderança com vitória sobre paulistas

O Flamengo não foi brilhante, chegou a irritar sua torcida e por muito pouco não deixou escapar dois pontos em casa. Mas, neste domingo, venceu o Corinthians por 1 a 0 com um gol de Felipe Vizeu, manteve-se na liderança isolada do Brasileirão, agora com 20 pontos, e afastou o atual campeão nacional da parte de cima da tabela. Foi a terceira derrota do time paulista e...