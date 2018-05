Esporte Flamengo vence Bahia e lidera o Brasileirão Todos os gols ocorreram no primeiro tempo

O Flamengo bateu o Bahia por 2 a 0 nesta quinta-feira e garantiu a liderança do Campeonato Brasileiro após oito rodadas disputadas, com 17 pontos ganhos. Na partida realizada no Maracanã, no Rio, Diego e Lucas Paquetá fizeram nos minutos finais do primeiro tempo os gols que garantiram a vitória do time carioca, enquanto o adversário ficou estacionado com oito pontos. ...