Esporte Flamengo vence Atlético-MG, reage no Brasileirão e alivia pressão sobre Barbieri Time carioca busca resultado e diminui distância para o líder

O Flamengo não teve uma atuação de gala, mas mostrou raça, eficiência e venceu o Atlético Mineiro, por 2 a 1 neste domingo à tarde, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante que alivia um pouco a pressão em cima do técnico Maurício Barbieri e deixa o time com 48 pontos, bem perto dos líderes - o Internacional tem 50 e o São Paulo, 5...