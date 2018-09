Esporte Flamengo supera Chapecoense no Maracanã e reage no Brasileirão Vitória levou o rubro-negro aos 44 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão

O Flamengo encontrou o adversário ideal para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vindo de três tropeços seguidos e sob pressão, o time recebeu a Chapecoense neste sábado e, mesmo sem brilho, conseguiu uma vitória fácil, por 2 a 0, no Maracanã, pela 24ª rodada. A vitória levou o Flamengo aos 44 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão, ainda que possa ser ultrapa...