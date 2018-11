Esporte Flamengo sofre, mas vence Grêmio e segue vivo na briga pelo título brasileiro Time carioca sofreu na etapa final, ao levar pressão dos visitantes, mas chegou ao alívio ao anotar o segundo gol

O Flamengo continuou vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (21) ao derrotar o Grêmio pelo placar de 2 a 0 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, mantendo a diferença de cinco pontos para o líder Palmeiras, que goleou o América Mineiro por 4 a 0. Empurrado por sua torcida, o time carioca sofreu na etapa final, ao levar pressão d...