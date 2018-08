Esporte Flamengo se recupera de derrota no meio de semana e vence o Cruzeiro no Maracanã

O Flamengo conseguiu se recuperar da derrota na Copa Libertadores e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o time rubro-negro derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, pela 18.ª rodada. Na última quarta-feira, o time mineiro tinha vencido por 2 a 0, também na capital carioca, pelo jogo de ida das oitavas de final da c...