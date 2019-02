Esporte Flamengo pagou apenas 10 de 31 multas cobradas por irregularidades de licenciamento Clube foi autuado por irregularidades no centro de treinamento

A prefeitura do Rio de Janeiro informou hoje (9), por meio de nota, que o Flamengo pagou somente 10 das 31 multas aplicadas por irregularidades no licenciamento do centro de treinamento do clube. Conhecido como Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento Presidente George Helal, em Vargem Grande, sofreu um incêndio que matou 10 adolescentes na madrugada de ontem (8). As penali...