Esporte Flamengo oficializa contratação do atacante Bruno Henrique Equipe carioca vai desembolsar o valor de R$ 23 milhões, divididos em três parcelas, além de ceder o volante Ronaldo, por empréstimo ao Santos

A diretoria do Flamengo enfim oficializou nesta quarta-feira a contratação do atacante Bruno Henrique. O jogador de 28 anos deixa o Santos para se tornar o quarto reforço do clube carioca para a temporada 2019. Após desembarcar no Rio de Janeiro na terça, ele assinou nesta quarta contrato até o fim de 2021. O anúncio foi feito pelas redes sociais, nas quais o clu...