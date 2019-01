Esporte Flamengo oficializa contratação de Gabigol, que chega por empréstimo até dezembro Oficialização do reforço já era esperado desde terça-feira, quando o atacante publicou vídeo dizendo que jogaria no clube carioca

O Flamengo anunciou oficialmente nesta sexta-feira (11) a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Jogador do Santos em 2018, o atacante será apresentado à tarde, no Ninho do Urubu, para um empréstimo até dezembro, pois seus direitos pertencem à Inter de Milão, da Itália. "Tem craque chegando no Mengão. Gabigol é do Mengão! Agora pode comemo...