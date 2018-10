Esporte Flamengo não dá chance a lanterna e aguarda o Inter

O Flamengo foi a Curitiba ontem e não deu chances ao lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas 17 pontos, em 30 jogos, o Paraná Clube não resistiu ao bom momento do rubro-negro carioca, que mesmo jogando no Estádio Durival de Britto, goleou o time adversário por 4 a 0 e chegou à 3ª vitória consecutiva. Com o resultado, o Flamengo alcançou os 58 pontos - 4 a ...