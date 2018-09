Esporte Flamengo leva gol nos acréscimos, perde para o Ceará e é vaiado pela torcida Mais de 60 mil torcedores acompanharam o duelo no Maracanã e viram o gol marcado por Leandro Carvalho, aos 45 minutos do 2º tempo

Mais de 61 mil torcedores compareceram ao Maracanã na manhã deste domingo, mas saíram frustrados com a atuação do Flamengo, que foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0. O time visitante contou com gol de Leandro Carvalho aos 45 minutos do segundo tempo para vencer pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gramado ruim e sol forte, o jogo foi desgastante para as dua...