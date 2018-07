Esporte Flamengo goleia o Sport no Maracanã e garante a liderança Ataque flamenguista estava em tarde inspirada e foi observada pelo novo reforço para o setor: Vitinho

Contando com um ataque entrosado e muito inspirado, o Flamengo passou pelo Sport com facilidade neste domingo, no Maracanã, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação impecável no segundo tempo, o time carioca goleou o rival pernambucano por 4 a 1 e se manteve na liderança do torneio. Nos primeiros 45 minutos, o duelo terminou empatado. R...