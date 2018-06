Esporte Flamengo faz clássico com Fluminense para ampliar vantagem na ponta da competição Rivais duelam por vitória em Brasília

Um dos clássicos da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fla-Flu desta quinta-feira, que será disputado às 20 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem objetivos distintos para os dois rivais. Enquanto o Fluminense busca voltar a estar perto dos primeiros colocados, o Flamengo tenta ampliar a vantagem na liderança do torneio. Depois de duas vitórias consecutivas, o t...