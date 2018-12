Esporte Flamengo enfrenta concorrência por Gabriel

A situação do atacante Gabriel Barbosa ainda parece longe de ter um desfecho. O artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018 não irá continuar no Santos e tem contrato com a Internazionale, mas não deve jogar pelo time italiano neste primeiro semestre de 2019. O Flamengo surge como principal interessado em contratá-lo entre os clubes brasileiros, mas teria ganhado a conco...