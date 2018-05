Esporte Flamengo e Vasco empatam em clássico sem brilho e com 4 expulsos no Maracanã Rivais cariocas fazem jogo fraco tecnicamente e ficam no 1 a 1 no Maracanã

Em momentos opostos na temporada, Flamengo e Vasco fizeram um clássico sem brilho, com quatro jogadores expulsos e sem vencedor. Na noite deste sábado, empataram em 1 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Vinicius Junior abriu o placar para os rubro-negros no começo da primeira etapa e Wagner, pouco tempo depois, empatou a p...