Esporte Flamengo e Cruzeiro fazem confronto caseiro Finalistas da Copa do Brasil de 2017 se reencontram nas oitavas de final do torneio continental

Rivais na final da Copa do Brasil de 2017, Flamengo e Cruzeiro fazem o único confronto entre times brasileiros das oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, e opõe dois dos elencos mais caros e estrelados do futebol brasileiro. O Flamengo, mandante desta partida de ida, terminou em segundo no Grupo 4, at...