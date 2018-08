Esporte Flamengo e Corinthians se enfrentam na semifinal Times avançam no torneio nacional e se enfrentarão por uma vaga na final. Cruzeiro também se classifica

Flamengo e Corinthians avançaram nesta quarta-feira às semifinais da Copa do Brasil. Enquanto o rubro-negro passou pelo Grêmio ao vencer o duelo de volta das quartas de final por 1 a 0, no Maracanã, o Timão eliminou a Chapecoense, ao fazer por 1 a 0, na Arena Condá, no interior de Santa Catarina. Agora, as duas equipes mais populares do País se enfrentarão por uma vaga na...