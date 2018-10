Esporte Flamengo divulga relacionados para sexta sem Diego, mas com Paquetá e Vitinho Time carioca encara o Corinthians, nesta sexta-feira (5), em São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão

O meia Diego está fora do confronto do Flamengo diante do Corinthians, nesta sexta-feira, em São Paulo. O jogador não se recuperou de um problema muscular, ficou de fora da lista de relacionados e foi confirmado como desfalque para a partida válida pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego já havia se ausentado do último treino do Flamengo antes da partida,...