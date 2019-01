Esporte Flamengo apresenta Gabriel e Arrascaeta e vence o Bangu de virada por 2 a 1 Diego e Rhodolfo marcaram para o rubro-negro, Anderson Lessa fez para os visitantes

Em tarde festiva, de casa cheia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, que recebeu mais de 46 mil torcedores, o Flamengo começou a disputa da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com o pé direito. Venceu o Bangu por 2 a 1, de virada, e agora soma três pontos no Grupo C. Antes do jogo, os dois principais reforços rubro-negros foram apresentado...