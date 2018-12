Esporte Flamengo anuncia Paulo Pelaipe como novo gerente de futebol Profissional já passou pelo clube carioca entre 2013 e 2014, e retorna após trabalhar no Criciúma, no Vasco e no Coritiba

A diretoria do Flamengo vive um processo de reconstrução com o fim da passagem de Eduardo Bandeira de Mello e o início da gestão de Rodolfo Landim na presidência do clube. Nesta quarta-feira (26), o rubro-negro anunciou a contratação de um velho conhecido para o cargo de gerente de futebol: Paulo Pelaipe. O comunicado foi feito pela Chapa Roxa, da qual Landim fez pa...