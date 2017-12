Fla sofre virada do Independiente e terá de vencer duelo de volta no Maracanã

O Independiente saiu na frente na decisão da Copa Sul-Americana. Ontem, o time da Argentina derrotou de virada o Flamengo por 2 a 1, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, e agora jogará pelo empate na partida da volta, na próxima quarta, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.Para ser campeão no tempo normal, o Fla...